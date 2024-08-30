Россиянам напомнили, какие подарки могут поставить учителя в неловкое положение

Юристы напомнили, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ подарки учителям можно дарить, но не дороже трех тысяч рублей. Подарки на иную сумму можно приравнять к взятке.

В свою очередь учителя многих российских школ призвали родителей не дарить им цветы, а перевести деньги в благотворительные фонды. При этом 39% родителей решили преподнести педагогам один букет от всего класса – об этом свидетельствуют данные опросов.

Стоит ли делать подарки к первому сентября? Что дарить преподавателям, чтобы выразить благодарность? А что дарить не стоит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.