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30 августа, 13:30

Общество

Дискуссия по теме здоровья детей в учебном году пройдет в Гостином Дворе 31 августа

Дискуссия по теме здоровья детей в учебном году пройдет в Гостином Дворе 31 августа

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Дискуссия по теме здоровья детей в учебном году пройдет 31 августа в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Московское лето 2024 года было теплее нормы на 2 градуса, также за летние месяцы выпало на 40% осадков больше нормы, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Парки столицы приглашают детей и взрослых на занятия по латиноамериканским и европейским танцам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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