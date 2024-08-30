Дискуссия по теме здоровья детей в учебном году пройдет в Гостином Дворе 31 августа

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Дискуссия по теме здоровья детей в учебном году пройдет 31 августа в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Московское лето 2024 года было теплее нормы на 2 градуса, также за летние месяцы выпало на 40% осадков больше нормы, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Парки столицы приглашают детей и взрослых на занятия по латиноамериканским и европейским танцам.

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