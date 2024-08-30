30 августа, 13:30Общество
Дискуссия по теме здоровья детей в учебном году пройдет в Гостином Дворе 31 августа
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Дискуссия по теме здоровья детей в учебном году пройдет 31 августа в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Московское лето 2024 года было теплее нормы на 2 градуса, также за летние месяцы выпало на 40% осадков больше нормы, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Парки столицы приглашают детей и взрослых на занятия по латиноамериканским и европейским танцам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Более 1,3 миллиона квадратных метров асфальта обновили на МКАД в 2024 году
- В ЦБ заявили, что устойчивого снижения темпов инфляции пока не наблюдается