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Общество

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

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В едином пункте отбора на улице Яблочкова продолжается прием кандидатов на контрактную службу. Работает центр по принципу офисов госуслуг. С собой нужно взять паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей, если есть.

В этом здании можно пройти медосмотр и собеседование. Записываться советуют заранее. Сделать это можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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