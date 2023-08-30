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Общество

Москвичи смогут увидеть "Голубую Луну" в ночь на 31 августа

Москвичи смогут увидеть "Голубую Луну" в ночь на 31 августа

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Жители и гости Москвы смогут понаблюдать за редким астрономическим явлением в ночь на 31 августа. Погода позволит им увидеть так называемую Голубую Луну, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, погоду определит периферия антициклона, а благодаря переменной облачности москвичи смогут увидеть такое явление. Максимальные размеры будут в 04:35, уточнила Позднякова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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