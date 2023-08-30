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Общество

Минтранс утвердил новые правила перевозок в поездах

Минтранс утвердил новые правила перевозок в поездах

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С 1 сентября в России на вокзалах и в поездах запретят находиться в грязной одежде. Новые правила перевозок утвердили в Минтрансе.

Кроме того, в поездах нельзя будет играть на музыкальных инструментах и слушать песни через колонку. А пассажиры верхних полок могут садиться за столик на нижнюю полку три раза в день. Помимо этого, безбилетников младше 16 лет необходимо будет передавать полицейским.

Также из нововведений – маленьких собак без контейнера надо будет перевозить по правилам для крупных собак. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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