В ГД предложили выделить деньги из бюджета семьям на подготовку детей к школе

Депутаты предложили выделить из резервного фонда правительства по 26 тысяч рублей на подготовку к школе для семей с детьми. Соответствующее обращение к главе кабмина было подготовлено в Госдуме

Однако в комитете по труду и социальной политике назвали идею сложно реализуемой. Там отметили, что если не учитывать так называемый "критерий нуждаемости", то средств на такую поддержку просто не хватит. Однако поднимать эту тему стоит, отметили в комитете.

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