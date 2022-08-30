Московская школьница покорила Эльбрус в 13 лет. Иванна Вайс поднялась на вершину в 5 642 метра.

По словам девочки, у нее были и боли, и усталость, однако позитивные эмоции перебивали все это.

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