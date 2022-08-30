Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

На Москву надвигаются дожди и похолодание. О том, что погода испортится, предупреждает МЧС и просит быть осторожнее. В столичном регионе в ближайшие часы ожидаются грозы и сильный ветер. Дождевые тучи уже добрались до Подмосковья. В Дубне прошел ливень, намочило также Сходню и окрестности Можайска. При этом высокая вероятность осадков объявлена до утра.

В Ивановской области продолжают тушить природные пожары. К очагам направили еще порядка 150 человек и два вертолета. Таким образом, с воздуха тушат уже 12 машин.

В Рязанской же области остался всего один непотушенный очаг лесных пожаров. Об этом заявил врио губернатора Павел Малков. В настоящее время там работают более 120 человек и свыше 20 единиц техники.

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