Новости последнего часа: в США умер первый пациент с оспой обезьян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В США умер первый пациент с оспой обезьян. Медики выясняют, какую роль сыграла болезнь, заявили власти страны.

Все участники VIP-автопробега получили административные аресты, а участницы – штрафы. Об этом сообщил Таганский суд.

Московская канатная дорога 1 сентября подарит первоклассникам и их родителям бесплатный проезд.