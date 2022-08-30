S7 Airlines разрешила членам экипажа носить бороду и красить волосы в яркий цвет

Авиакомпания S7 первой в России разрешила экипажам сделать татуировки и необычные прически. Раньше для сотрудников у всех компаний были жесткие правила.

Теперь кабинному и летному экипажам можно иметь тату, носить бороду и красить волосы в яркие цвета. В телеграм-канале перевозчика сообщается, что компания поддерживает свободу самовыражения коллег и уверена, что профессиональные качества никак не зависят от стиля.

При этом послабления касаются только тех элементов, которые не относятся к безопасности полетов. Так, длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела по-прежнему не приветствуются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.