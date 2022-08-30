МЧС призвало москвичей к осторожности из-за надвигающихся дождей

На Москву надвигаются дожди и похолодание. О том, что погода испортится, предупреждает МЧС и просит быть осторожнее.

В столичном регионе в ближайшее время ожидаются грозы и сильный ветер. Высокая вероятность осадков объявлена до утра 31 августа. Дождевые тучи уже добрались до Подмосковья. В Дубне прошел ливень, осадки были в Сходне и под Можайском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.