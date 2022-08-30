В МЧС предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В ближайшие два часа в Москву придут грозы, дожди и ветер с порывами до 15–17 метров в секунду.

Москвичей просят быть внимательнее при парковке. Высокая вероятность осадков объявлена до 06:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.