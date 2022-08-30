Новости последнего часа: в Москве наблюдается стабильная ситуация на рынке труда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве ситуация на рынке труда абсолютно стабильна. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичная станция метро "Владыкино" снова открыта для пассажиров. Об этом сообщил Дептранс.

ВОЗ ожидает новую вспышку COVID-19 в Европе через несколько недель. Об этом заявила организация.