В России могут появиться новые правила работы вытрезвителей

Новые правила работы вытрезвителей могут появиться в России. Раньше там были только "доставленные лица". А теперь планируют предусмотреть и категорию "обратившихся". Это те, кто пришел за помощью по собственному желанию.

Кто имеет право на такие услуги? Будет ли это бесплатно? И существуют ли вытрезвители за рубежом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.