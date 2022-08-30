Москвичи с детьми смогут потратить баллы "Миллиона призов" на посещение парка развлечений

Более 170 партнеров присоединились к программе "Миллион призов". Москвичи смогут обменять баллы на детскую одежду, обувь, школьные и спортивные принадлежности, а также сходить в кафе, рестораны, театры и даже выбрать ювелирные украшения. Об этом сообщил портал mos.ru.

Потратить баллы можно будет и на семейные развлечения. Например, можно покататься на аттракционах, посетить интерактивные VR-площадки и игровые зоны. Поклонников сладкого будут ждать в музее мороженого и на шоколадной фабрике.

Стать участниками розыгрыша могут все москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов. Они пройдут с 9 по 11 сентября. На кону – автомобиль и от трех до 10 тысяч баллов. Проверить доступность электронного голосования можно в личном кабинете на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.