Новости последнего часа: кабмин установил даты новогодних праздников в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин установил даты новогодних праздников в 2023 году – с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщили в правительстве.

Лесной пожар подступил к деревне в Рязанской области, на месте сформировали контур обороны. Об этом рассказал врио губернатора региона Павел Малков.

Рейсы в Сочи и Турцию стали немного короче. Для авиакомпаний РФ открыли дополнительный воздушный коридор, сообщили перевозчики.