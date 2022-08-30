В небо над Ржевским мемориалом Советскому солдату подняли копию Знамени Победы. Воздушный шар и огромный флаг площадью около 200 квадратных метров были видны издалека. Точная копия Знамени Победы почти в 11 раз больше оригинала.

Акция проходит второй год подряд и посвящается годовщине окончания Второй мировой войны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.