Детей мигрантов нельзя зачислять в школы без знания языка – Совет по правам человека

В Совете по правам человека посчитали, что детей мигрантов нельзя зачислять в школы без знания русского языка. По мнению главы Совета Валерия Фадеева, в противном случае может быть сорвано обучение всего класса.

Вопрос можно решить специальными годовыми курсами для тех, кто русским языком не владеет. С такой позицией согласны и в Федерации мигрантов России. Тем более, что кое-какой опыт уже есть. Так многие иностранные студенты сначала идут на подготовительный факультет. Там приезжие год изучают русский язык, а потом уже учатся вместе с россиянами.

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