МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре 31 августа

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до 9 утра вторника, 31 августа.

В соцсетях уже появились кадры с молниями и лужами. Спасатели предупреждают: непогода может сохраниться до утра. В прогнозе также сильный ветер. МЧС советует держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, за рулем не превышать скорость и увеличивать дистанцию.

Как отметили синоптики, грозовой фронт уходит на восток, но с запада и юго-запада движется еще один фронт, который и задержится до утра. Подобнее – в эфире телеканала Москва 24.