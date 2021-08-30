Ресторан "Тануки" вновь появился в приложении "Яндекс. Еда", несмотря на скандал с представителями движения "Мужское государство". Их возмутила реклама с ЛГБТ-символикой и темнокожими моделями.

В свою очередь, ресторанная сеть намерена отстаивать свои права. Представители "Тануки" уже обратились в правоохранительные органы.

Подробнее о ситуации рассказал директор по маркетингу компании TanukiFamily. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.