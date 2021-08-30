Маркетолог рассказал, когда следует начинать собирать ребенка в школу

В новом учебном году занятия в московских школах начнутся в традиционном очном формате, поэтому к 1 сентября нужны и формы, и канцтовары. Маркетолог Константин Хомченко рассказал, когда следует начинать собирать ребенка в школу.

"Выгоднее всего покупать сильно заранее, то есть сейчас. В любом случае цены будут высокие, и продержится это до середины сентября. В любом случае есть разного рода дискаунт, где можно найти в интернете мелкоопт и закупаться на класс, и купить дешевле всего или купить то, что больше всего подходит", – сказал Хомченко.

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