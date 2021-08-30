Столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября

Учеников школ Москвы не обяжут сдавать ПЦР-тесты перед новым учебным годом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что недопуск в образовательное учреждение возможен, но при наличии признаков ОРВИ или предшествующих контактов с заболевшими коронавирусом. Заммэра назвала такие условия фактором существенного снижения рисков распространения инфекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.