Ракова рассказала о готовности столичных школ к новому учебному году

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также рассказал о готовности школ к новому учебному году.



"На сегодняшний день у нас стабильно благоприятная ситуация заболеваемости ковидом. Цифры находятся на значительно низком уровне. Более того, за последнюю неделю мы видим снижение, устойчивое снижение заболеваемости, за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных на 15%", – сказала Ракова.

Ранее стало известно, что учеников школ Москвы не обяжут сдавать ПЦР-тесты перед новым учебным годом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.