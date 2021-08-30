Мужчина устроил представление на крыше эвакуируемой машины в Клину

В эти выходные в Клину отмечали День города. Праздник закончился по традиции салютом. Но судя по следующим кадрам, расходиться отдыхающие явно не планировали.

Так, один из жителей залез на эвакуируемый автомобиль и начал всячески привлекать к себе внимание – что-то выкрикивать, махать руками. Прохожие все это дружно снимали на телефоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.