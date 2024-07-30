Основателю Telegram Павлу Дурову могут предъявить иски после заявления о детях

Основатель Telegram Павел Дуров может столкнуться с судебными исками после заявления о том, что у него более 100 биологических детей. Получить их бизнесмен может, если опубликует данные своей ДНК, пишет РИА Новости.

По мнению эксперта издания, могут найтись женщины, которые будут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а от случайной связи с предпринимателем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

