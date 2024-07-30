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30 июля, 16:30

Общество

Основателю Telegram Павлу Дурову могут предъявить иски после заявления о детях

Основателю Telegram Павлу Дурову могут предъявить иски после заявления о детях

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Предприниматель Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах

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Основатель Telegram Павел Дуров может столкнуться с судебными исками после заявления о том, что у него более 100 биологических детей. Получить их бизнесмен может, если опубликует данные своей ДНК, пишет РИА Новости.

По мнению эксперта издания, могут найтись женщины, которые будут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а от случайной связи с предпринимателем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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