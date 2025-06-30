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30 июня, 15:30

Общество

Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву

Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву

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Похолодание и дожди вернулись в Москву

Первые дни июля в Москве будут по-осеннему холодными. Однако с 3 июля погода в городе начнет налаживаться, а к выходным вернется летнее тепло.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, серьезное похолодание произошло из-за перемещения воздушных масс с севера и северо-запада. При этом, по мнению климатолога Алексея Кокорина, пока оснований предполагать, что москвичей ждут холодные июль и август, нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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