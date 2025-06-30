Новые российские законы вступят в силу в июле

С 1 июля получающие соцвыплаты россияне с низким доходом смогут открыть социальный банковский вклад. Депозит получит повышенную ставку и будет иметь лимит в 50 тысяч рублей.

Кроме того, в стране начнет действовать новый государственный стандарт для школьной формы. Отдельное внимание будет уделяться качеству материалов, износостойкости, а также дизайну и функциональности одежды для школьников.

С 5 июля в два раза вырастут выплаты по европротоколу. Это касается ситуаций, когда у водителей есть разногласия в обстоятельствах ДТП. Согласно новым правилам, страховые компании в подобных случаях будут возмещать до 200 тысяч рублей. В настоящее время водители могут получить выплаты до 100 тысяч рублей.

Помимо этого, дропперов начнут привлекать к уголовной ответственности. Для них предусмотрено наказание в виде штрафов или лишения свободы на срок до 6 лет.

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