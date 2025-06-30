Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в июле

Несколько новых законов вступят в силу в России в июле. В частности, с 5 июля в два раза вырастут выплаты по европротоколу. Это касается ситуаций, когда у водителей есть разногласия в обстоятельствах ДТП.

Теперь страховые компании в подобных случаях будут возмещать до 200 тысяч рублей. В настоящее время водителям выплачивают до 100 тысяч.

Кроме того, с 1 июля граждане, доход которых не превышает прожиточный минимум и которые получают соцвыплаты, смогут открыть социальный банковский вклад. Депозиты будут иметь повышенную ставку и ограничение в 50 тысяч рублей.

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