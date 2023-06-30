Около трети июньской нормы осадков может выпасть в Москве

Около июньской нормы осадков может выпасть в Москве. Из-за сильного ветра "Солнце Москвы" временно не работает, заявили в пресс-службе аттракциона.

В комплексе городского хозяйства заявили, что несмотря на затяжной дождь, все системы жизнеобеспечения в столице работают штатно.

Однако в Дептрансе Москвы призвали водителей быть максимально внимательными, так как прошедшие за сутки в городе выпало более трети июньской нормы осадков. 30 июня по прогнозам может пойти град.

В Москве образовалось много аварий из-за погоды. В связи с этим на улицах образуются заторы.

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