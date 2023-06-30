Порядка трети июньской нормы осадков может выпасть в Москве. Из-за плохой погоды временно остановилось "Солнце Москвы", заявили в пресс-службе аттракциона.

В комплексе городского хозяйства заявили, что несмотря на затяжной дождь, все системы жизнеобеспечения в столице работают штатно.

В Дептрансе Москвы призывают водителей быть внимательными, так как за сутки в городе выпало более трети июньской нормы осадков.

Синоптики спрогнозировали возращение тепла в Москву в субботу, 1 июля. В столице ожидается до плюс 25 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.