30 июня, 21:15Общество
Порядка трети июньской нормы осадков может выпасть в Москве
Порядка трети июньской нормы осадков может выпасть в Москве. Из-за плохой погоды временно остановилось "Солнце Москвы", заявили в пресс-службе аттракциона.
В комплексе городского хозяйства заявили, что несмотря на затяжной дождь, все системы жизнеобеспечения в столице работают штатно.
В Дептрансе Москвы призывают водителей быть внимательными, так как за сутки в городе выпало более трети июньской нормы осадков.
Синоптики спрогнозировали возращение тепла в Москву в субботу, 1 июля. В столице ожидается до плюс 25 градусов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.