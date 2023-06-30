Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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19:15

Общество

В столице усилились порывы ветра вечером 30 июня

В столице усилились порывы ветра вечером 30 июня

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В столице вечером 30 июня усилились порывы ветра. Из-за этого колесо обозрения "Солнце Москвы" временно не работает, заявили в пресс-службе аттракциона.

Однако в комплексе городского хозяйства заверили, что, несмотря на затяжной дождь, все системы жизнеобеспечения в столице работают штатно.

При этом в Дептрансе все равно призывают водителей быть максимально внимательными, ведь всего за сутки в городе выпало более трети июньской нормы осадков. По прогнозам синоптиков, в городе может пройти град.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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