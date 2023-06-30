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Общество

Москвичам рассказали, какая погода ожидается вечером 30 июня

Москвичам рассказали, какая погода ожидается вечером 30 июня

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В Москве вечером 30 июня ожидается дождь. Однако в комплексе городского хозяйства заверили, что, несмотря на затяжной дождь, все системы жизнеобеспечения в столице работают штатно.

При этом в Дептрансе все равно призывают водителей быть максимально внимательными, ведь всего за сутки в городе выпало более трети июньской нормы осадков. По прогнозам синоптиков, в городе может пройти град.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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