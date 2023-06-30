Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Общество

"Актуальный репортаж": конкурс "Мисс Москва" состоялся в столице

"Актуальный репортаж": конкурс "Мисс Москва" состоялся в столице

Россиянам рассказали, какие изменения вступят в силу с 1 июля

Синоптики рассказали о погоде 30 июня в Москве

"Актуальный репортаж": эксперты рассказали, как защититься от домашних шпионов

Образовательный лагерь открыли в Одинцовском районе Подмосковья

Новости часа: в столице ожидаются ливни, гроза и сильные порывы ветра 30 июня

В Москве выпало больше трети июньской нормы осадков за сутки

Москва 24 разыграла подарки среди участников конкурса в соцсети "Одноклассники"

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в столице вечером 30 июня

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

В столице выбрали самую красивую, по мнению жюри, девушку. В городе прошел конкурс "Мисс Москва". В Сети разгорелись споры. Пользователям показалось, что не все претендентки достойны участия в конкурсе.

Ранее скандал произошел на конкурсе "Миссис Россия". Победительницу Наталью Оскар уличили в подкупе судей и злоупотреблении пластическими операциями. Подобные конкурсы выигрывают незаслуженно? Изменились ли как-то стандарты красоты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика