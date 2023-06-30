"Актуальный репортаж": конкурс "Мисс Москва" состоялся в столице

В столице выбрали самую красивую, по мнению жюри, девушку. В городе прошел конкурс "Мисс Москва". В Сети разгорелись споры. Пользователям показалось, что не все претендентки достойны участия в конкурсе.

Ранее скандал произошел на конкурсе "Миссис Россия". Победительницу Наталью Оскар уличили в подкупе судей и злоупотреблении пластическими операциями. Подобные конкурсы выигрывают незаслуженно? Изменились ли как-то стандарты красоты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.