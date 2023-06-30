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Общество

Образовательный лагерь открыли в Одинцовском районе Подмосковья

Образовательный лагерь открыли в Одинцовском районе Подмосковья

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В Одинцовском районе Подмосковья открыли образовательный лагерь. Он работает на базе пансионата "Искра".

В течение трех месяцев там смогут отдохнуть и получить знания более тысячи школьников. Каждая смена – сочетание активного отдыха и возможностей для раскрытия потенциала ребят, получения актуальных и востребованных в современном мире знаний от ведущих преподавателей и работодателей страны, в том числе из сферы IT и высоких технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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