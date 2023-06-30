Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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Политика

Новости часа: в столице ожидаются ливни, гроза и сильные порывы ветра 30 июня

Новости часа: в столице ожидаются ливни, гроза и сильные порывы ветра 30 июня

В Москве выпало больше трети июньской нормы осадков за сутки

Москва 24 разыграла подарки среди участников конкурса в соцсети "Одноклассники"

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в столице вечером 30 июня

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Россиянам рассказали о новых мерах поддержки и других изменениях с июля 2023 года

Синоптики предупредили о возможном граде 30 июня в Москве

Будущие контрактники рассказали, для чего идут служить в зону СВО

"Время новых": растительные масла TRAWA

"Доктор 24": нутрициолог рассказала, какие продукты нужно исключить для похудения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 20:00 в столице ожидаются ливни, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом рассказали в программе "Атмосфера".

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе в связи с беспорядками во Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Ущерб после прорыва Каховской ГЭС ликвидируется достаточно быстро. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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