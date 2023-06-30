Новости часа: в столице ожидаются ливни, гроза и сильные порывы ветра 30 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 20:00 в столице ожидаются ливни, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом рассказали в программе "Атмосфера".

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе в связи с беспорядками во Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Ущерб после прорыва Каховской ГЭС ликвидируется достаточно быстро. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.