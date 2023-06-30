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11:30

Общество

Отечественный алкоголь стал безлимитным в российских отелях с системой "все включено"

Отечественный алкоголь стал безлимитным в российских отелях с системой "все включено"

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Российские отели с системой "все включено" должны обеспечить безлимитный доступ к алкоголю. Такой стандарт вступает в силу 30 июня.

Отельеры обязаны предложить туристам отечественные напитки. Ассортимент строго регламентирован.

В меню должно быть не менее одного сорта пива, не менее трех видов вина и не менее двух видов крепкого алкоголя, а также разные коктейли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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