Отечественный алкоголь стал безлимитным в российских отелях с системой "все включено"

Российские отели с системой "все включено" должны обеспечить безлимитный доступ к алкоголю. Такой стандарт вступает в силу 30 июня.

Отельеры обязаны предложить туристам отечественные напитки. Ассортимент строго регламентирован.

В меню должно быть не менее одного сорта пива, не менее трех видов вина и не менее двух видов крепкого алкоголя, а также разные коктейли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.