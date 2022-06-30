Тропическая жара вернется в Москву в выходные – Гидрометцентр

Тропическая жара вернется в столицу в выходные. Об этом предупредили москвичей в Гидрометцентре.

В субботу, 2 июля, воздух в городе опять прогреется до 30 градусов и выше. И даже по ночам будет выше 20 градусов. Такая погода сохранится и на следующей неделе. Тем временем городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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