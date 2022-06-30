Спрос на климатическую технику вырос вдвое из-за жары

Спрос на климатическую технику вырос из-за жары вдвое. Специалисты маркетплейсов прокомментировали, что с увеличением температуры на прошлой неделе интерес к категории климатической техники относительно предыдущей недели вырос на 20%.

А как повлияли санкции на рынок техники? Есть ли дефицит в ассортименте климатической техники? Сколько сейчас стоит установка сплит-системы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.