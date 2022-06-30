Новый штамм геморрагической лихорадки обнаружили в России

На юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки – "Европа-3". Вирус нашли в рамках полевого исследования.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка – острое инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку при укусе клеща или при контакте с зараженным домашним скотом. Случаев заражения среди людей пока не выявлено.

Стоит ли отказаться от путешествий из-за риска заразиться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.