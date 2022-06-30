Новости последнего часа: 30 университетам РФ направят деньги на создание инженерных школ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин направит деньги 30 университетам на создание инженерных школ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По МЦК с момента запуска совершили уже более 750 миллионов поездок. в среднем в рабочий день по кольцу проезжают около 550 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.