В России в 2 раза вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы

Спрос на кондиционеры и вентиляторы вырос в два раза. Об этом сообщили представители маркетплейсов. Однако пиковые значения продаж, по их словам, еще впереди.

Средняя ценовая политика на простые кондиционеры – от 15 до 23 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.