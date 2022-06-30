В столице 1 июля вновь откроют прием заявок на господдержку на рынке труда – Ракова

1 июля в Москве вновь стартует прием заявок на господдержку на рынке труда. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, второй этап запустили для того, чтобы работодатели помогли сотрудникам сохранить привычный уровень дохода или трудоустроиться. Подать заявку на участие можно до 7 июля.

Участниками первого этапа стали более 140 компаний. Среди них есть центры госуслуг, Главархив города, Московский метрополитен, "Почта России", "Магнит", сеть ресторанов "Росинтер", "Теремок", кондитерская фабрика "Рот Фрон" и "Мосгортур". Они создали свыше 15 тысяч рабочих мест для москвичей, потерявших работу или оказавшихся на грани увольнения.

Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно подать документы во флагманский центр занятости "Моя работа" на улице Щепкина. После этого компании пройдут проверку и с ним заключат договор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.