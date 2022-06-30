Москва 24 показала текущую погоду в столице к этому часу

В четверг, 30 июня, в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков. С помощью городских камер можно оценить погоду в данный момент.

Например, в районе Новодевичьего монастыря нет облаков, а также наблюдается легкая летняя дымка. Возле Репинского сквера отсутствует сильный ветер, это видно по кронам деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.