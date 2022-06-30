Малооблачная погода установилась в столице

В четверг, 30 июня, в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков. С помощью городских камер можно оценить погоду в данный момент.

Например, на площади Славы ясная погода и нет ветра. А на Болотной площади уже собрались облака, но также безветренно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.