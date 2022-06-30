Купальный сезон начался на российских курортах

Купальный сезон начался на всех российских курортах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Калининграде температура воды достигла 22 градусов. Это даже больше, чем в Крыму. В Феодосии, Алуште, Евпатории вода прогрелась до 19–21 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

