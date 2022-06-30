Спрос на кондиционеры и вентиляторы вырос в два раза. Об этом рассказали представители маркетплейсов. По их словам, пиковые продажи еще впереди.

Есть ли дефицит климатической техники на рынке? Есть ли изменения в цене и ассортименте? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.