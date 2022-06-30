Москвичам пообещали новую порцию экстремальной жары

Новую порцию экстремальной жары пообещали синоптики москвичам. По прогнозам, температура начнет расти в пятницу, 1 июля, а в выходные доберется до отметки в 30 градусов.

В четверг же, 30 июня, в столице ожидается 25 градусов, без осадков. Метеоусловия в регионе диктует антициклон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

