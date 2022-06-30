ГД приняла закон о штрафах за выброс мусора из машин

Госдума приняла закон о штрафах за выброс мусора из машин. Нарушителям грозит штраф в размере до 200 000 рублей.

За первое нарушение гражданам придется заплатить от 10 000 до 15 000 рублей, индивидуальным предпринимателям – от 20 000 до 30 000, а юридическим лицам – от 30 000 до 50 000 рублей. За повторное отступление от правил взыскания удвоят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

