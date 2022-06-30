В Москве повысят тарифы на ЖКУ с 1 июля

В Москве повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Рост составит примерно 6%.

Сильнее всего тарифы поднимутся в Чечне – на 6,54%. А самый маленький рост ожидается в Свердловской области – на 2,9%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

