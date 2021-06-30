Синоптики продлили предупреждение о сильном ветре

Синоптики продлили предупреждение о повышении уровня погодной опасности в столице. В Гидрометцентре сообщили, что сильный ветер задержится еще минимум на сутки.

Уточняется, что до вечера 1 июля порывы ветра в городе и области могут достигать 15 метров в секунду.

При этом к выходным температура повысится, ожидается около +26 градусов.

А в июле жителей столицы, возможно, ждут новые рекорды, говорят синоптики. Термометры покажут на 5–6 градусов больше нормы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.